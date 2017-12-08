ممثلة خليجية شايفة نفسها حلوة وأنها ملكت قلوب المنتجين والمخرجين هالأيام مسوية مشكلة مع مدير إنتاج عملها اليديد بسبة مواعيد تصوير مشاهدها اللي تبيها على مزاجها لأنها مشغولة مع أهلها على قولتها..

الشرهة مو عليچ!

أدوار

ممثل شاب حس انه بعض المنتجين يبون يستغلون طلته الجميلة من خلال مشاركته بأعمالهم الدرامية، بس هالممثل رفض لأن الأدوار اللي انعرضت عليه أي شي وجسدها على الشاشة أكثر من مرة..

ياليتهم يحسون بكلامك!



غريبة

مطربة عربية مقيمة بالخليج طول عمرها تحب الغناء اللي تعشقه من طفولتها وهالشي منشور في حواراتها الصحافية بس الغريب انها هالأيام تفكر بالتقديم التلفزيوني مع انها رفضت هالشي لما كانت في بدايتها مثل ما تقول..

شكلها حست ان الغناء ما منه فايدة!