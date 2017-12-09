استمرار

من البرامج المميزة في إذاعة البرنامج العام برنامج استراحة الظهيرة ولكن ما يحتاجه هالبرنامج حاليا تطوير أفكاره حتى يستمر في تميزه حتى لا يخسر مستمعينه.. ومنا للمسؤولين!

تعليقات

مقدم برامج تعليقاته على بعض القضايا التي تثار في مواقع التواصل بحاجه الى كنترول حتى لا تفهم بالغلط والمصيبة يعتقد اللي ينصحه حاسده على نجاحه في القناة الخاصة اللي يشتغل فيها.. الركادة زينة!

مشاكل

ممثلة خليجية استغلت معرفتها الشخصية بمنتج عربي وأجبرته على إدراج اسمها في مسلسله اليديد اللي راح يصوره مطلع العام الجديد مع ان مخرج العمل ما يبيها لأنها صاحبة مشاكل.. منتجين آخر زمن!