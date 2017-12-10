بعض الحوارات اللي نشوفها في بعــض البرامج التلفزيونية اللي تبث على القنوات المحلية الخاصة بحاجة إلى كونترول لأن البعض منها تتعدى الخطوط الحمراء بحــجة الإثــارة..

فاهمين الإثارة غلط!

تسوية

منتج خواف لدرجة لا توصف هالأيام يدقدق على إحدى الممثلات علشان لا ترفع عليه قضية بعد رفضه تسليم مستحقاتها المالية في عمل رمضاني ولما بلغته هالممثلة انها تبي تشتكي عليه طلب منها التسوية.. دامك خواف ليش هالسوالف!

مصيبة

ممثلة متضايقة من مخرج عملها اليديد بعد ما سحب دورها في عمل درامي وعطاه لممثلة ثانية بعد ما رفضت طلباته الشخصية، والمصيبة لما سألته عن سبب سحب الدور بلغها أن الدور أكبر منها مع انه كان يمدح أدائها في البروفات.. مخرج مراهق!







