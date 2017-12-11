يوتيوب

ممثل استغنى عنه احد المخرجين في عمله اليديد هالأيام يفكر يفتح قناة باليوتيوب علشان يفضح سوالف هالمخرج على قولته بالمستندات والصور اللي راح ينصدمون منها متابعينه.. خير ان شاء الله!

معصومة

ممثلة هالأيام صايرة مقدمة برامج تفكر حالها انها معصومة من الخطأ، قاعدة تقول أي شي في برنامجها التلفزيوني والمصيبة اللي تقوله غلط ومن غير وعي بالقضية اللي تطرحها..الركادة زينة!

توصية

ممثلة عربية مقيمة بالخليج موصية زميلتها الخليجية انها تجيب لها خرزة من دولة افريقية علشان تبعد عنها الحسد وتجيب لها الرزق لانها ما اشتغلت في الاعمال التلفزيونية من زمان.. شالوصية!