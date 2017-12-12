لايف

مقدمة برامج طلبت من القناة اللي تشتغل فيها زيادة في مكافآتها والا تروح لإحدى القنوات الخليجية اللي طلبتها علشان تقدم عندهم برنامج منوع يبث لايف على قولتها.. بسچ قصص!

نفسية

منتج خليجي حاشه غرور بعد تميز مسلسله الدرامي اللي عرض في رمضان، الشي اللي خلاه يكلم العاملين اللي اشتغلوا بالعمل بنفسية شينة بعد ما طلبوا حقوقهم المادية.. طاح حظك!

دورات

رغم الدورات التدريبية اللي تنظمها وزارة الإعلام لمذيعيها بشكل دائم، إلا أن هناك البعض مو راضي يطور أداءه في التقديم، والمصيبة يعتقدون انهم نجوم في التقديم الإذاعي والتلفزيوني..استحوا شوي!