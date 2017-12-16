فاضي

منتج خليجي توه طالع من البيضة رافض يعطي اجور بعض الفنانين والفنيين اللي اشتغلوا في عمله الرمضاني اللي انعرض على شاشة عربية والمصيبة انهم لما يتصلون عليه مايرد ويطرش لهم رسايل انه مو فاضي.. عطهم فلوسهم وفج عمرك!

مغمورة

ممثلة شابة حققت شهرة اول ما طلعت كبيرة هالايام متحسفة بالعمل مع مخرج اعمال درامية ما احترم كلمته بترتيب اسمها في تتر المسلسل وبرز على حسابها ممثلة عربية مقيمة بالخليج مغمورة لانه هو واسطتها على قولتها.. مخرجين اي كلام !

ناجح

مقدمة برامج مو مصدقة انها راح تقدم برنامج مسابقات بشهر فبرايرعلى قناة خاصة هالأيام قاعدة تمدح مسؤول هالمحطة في حسابها وطلبت من متابعينها في مواقع التواصل انهم يمدحونه لانه اداري ناجح على قولتها..سبحان مغير الأحوال!