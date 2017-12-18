ممثلة تعتقد أنها ملكت قلوب المخرجين هالأيام مسوية مشكلة مع مدير إنتاج بسبة مواعيد تصوير مشاهدها اللي تبيهم على مزاجها لأنها مشغولة بتصوير الإعلانات..

الشرهة مو عليچ!

استغلال

ممثل شاب يقول في حواراته الصحافية ان بعض المنتجين يبون يستغلون اطلالته الجميلة من خلال مشاركته بأعمالهم الدرامية، بس هالممثل رفض اعمالهم على قولته..

ودي أصدق!

أمنية

مطربة خليجية تحب الغناء اللي تعشقه من طفولتها هالأيام تفكر في التقديم التلفزيوني علشان تحقق أمنية جمهورها اللي طلب منها هالشي على حساباتها في مواقع التواصل..

ملينا من چذبچ!