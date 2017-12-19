ممثلة عربية مقيمة بالخليج هالأيام تهاجم زميلتها الخليجية لأنها اعتقدت انها السبب في استبعادها من عمل درامي سيصور بعد اسابيع في عاصمة خليجية بس لما عرفت الحقيقة طلبت من زميلتها السماح..

اذا فات الفوت ما ينفع الصوت!

حقيقة

مقدمة برامج ظنت ان الممثلات اللي تتحجى عنهم في برنامجها انهم يخافون منها وما يقدرون يردون عليها بس لما وصل لها مسچ من احدى الممثلات اللي هاجمتهن يتضمن حقيقة ما ذكرته في حقها في برنامجها انصدمت واعتذرت منها..

الظلم ظلمات!

مفلس

مغني شاب اختلف مع الشركة اللي تبي تنتج ألبومه وهددهم بعدم استغلال التنازل اللي كاتبه لهم بالتصرف في الألبوم والا يرفع عليهم دعوى قضائية، الشي اللي ردت عليه هالشركة بالمثل الا اذا رجعلهم الدفعات اللي خذاها منهم والمغني مفلس..

شلك بعوار الراس!





