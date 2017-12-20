ممثلة مقيمة بالخليج بعد ما صارت مقدمة برامج هالأيام تقول انه محطة فضائية عربية طالبينها بالاسم علشان تقدم عندهم برنامج ترفيهي ومسابقات مع المشاهدين وجوائزه بالملايين مثل ما تقول.. ودي أصدق!

نسيان

ممثلة بعد ما مهدت الطريچ لزميلاتها في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية هالأيام متضايقة ان زميلاتها نسوا أفضالها عليهم ويطلبون من المنتجين عدم الاستعانة بها في أعمالهم لأنها شايفة روحها.. تستاهلين واللي ما يطيع يضيع!

شخصية

مخرج عايش قصة حب مع ممثلة مغمورة ووعدها ان راح يخليها نجمة النجوم في المرحلة المقبلة لأن المنتجين ما يرودن له طلب بس على شرط أنها تنفذ طلباتها الشخصية على قولته والممثلة وافقت على هالشرط.. طاح حظك وحظها!





