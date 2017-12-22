منتج ناطر موافقة لجنة رقابة النصوص على نص خليجي قدمه إلى اللجنة علشان يبلش تصوير وهالأيام مبتلش ان الفنانين اللي مواعدينه يشاركون معاه تخلوا عنه بسبة هالتأخير..

الله يعينك!

جماهيرية

مقدم برامج شاب قاعد يقلقس هالأيام عند مسؤول إحدى القنوات الفضائية المحلية الخاصة علشان يشتغل عندهم لتنفيذ فكرته الجماهيرية على قولته على الشاشة في فبراير المقبل.. خير إن شاء الله!

اكتشاف

ممثلة خليجية مثيرة للجدل بعد سوالفها اللي تفشل في أحد المهرجانات الفنية تخلت عنها رفيچة عمرها لأنها اكتشفت أن ما وراها إلا المشاكل والنميمة والحش والفقر وتربيط العصائص.. خوش حچي!