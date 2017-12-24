ممثلة كل يوم تنشر مقاطع فيديو في حساباتها بمواقع التواصل تهاجم فيها متابعينها وبعض زميلاتها اللي يطلبون منها عدم نشر مثل هالفيديوات علشان لا تخسر الناس والمصيبة ترد عليهم بألفاظ قبيحة لأبعد الحدود..

طاح حظچ!

نجوم

مقدم برامج ناطر الموافقة من مسؤولين القناة اللي يشتغل فيها علشان يبلش بتصوير حلقات برنامجه الحواري اليديد اللي راح يستضيف فيه نجوم الفن والإعلام والرياضة..

خير إن شاء الله!

مشاهد

ممثلة ابتلشت بأحد المنتجين بعد ما وقعت معاه صاحبنا يبي يقلص من حلقاتها بعد ما صورت معاه بسبة انه القناة اللي متفق معاها رفضت بعض مشاهدها المبتذلة على قولته.. وليش ما قلت لها من أول!