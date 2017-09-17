«ليذهبوا إلى الجحيم».

عارضة الأزياء الأميركية كريسي تيجن ترد، عند وصولها مطار هيثرو بلندن وهي تحمل ابنتها، على التقارير التي تحدثت حول معاناتها الشخصية مع زوجها جون ليجند.