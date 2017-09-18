«حزب المحافظين بحاجة لمحارب مثل بوريس لخوض معركة الانسحاب الكبرى من الاتحاد الأوروبي»
أندرو غريسون، كاتب سيرة حياة وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، بعد أن أدى تدخله الدراماتيكي في المناقشات الجارية حول هذه المسألة إلى ظهور رئيسة الحكومة تيريزا ماي بموقف حرج جدا.
«الحقيقة أني تناولت المهدئات قبل التقائي بها»
المغني البريطاني روبي وليامز يكشف أنه كان متوترا جدا قبل مقابلته لأول مرة عايدة فيلد، التي أصبحت زوجته فيما بعد، لدرجة بدا معها مثل دجاجة تائهة وقلقة، على حد تعبيره.
«لم نكن أبدا نتوقع ما حدث»
شيرلي هوليمان، صديقة المغني الراحل جورج مايكل وزميلته في فرقته الغنائية، وهي تعرب عن حزنها الشديد وألمها من التكهنات التي لا تزال تتحدث حول سبب وفاته، علما أن التحقيق الرسمي كان قد أشار إلى احتمال موته بجرعة كبيرة من المخدرات.
«والآن لا بد من العودة إلى سروالي الجينز»
لاعبة كرة التنس الأميركية الشهيرة سيرينا وليامز (35 عاما) وهي تلتقط صورة سيلفي لنفسها، سعيدة بفقدانها جزءا كبيرا من وزنها عقب أسبوعين فقط من ولادتها طفلتها أليكسيس أوليمبيا.
«إنه مبلغ ضخم بالتأكيد!»
تعليق للصحافة بعدما طلبت، الراقصة سابقا وعارضة الأزياء لاحقا، بلاك شاينا من زوجها نجم تلفزيون الواقع روب كارديشيان بعد انفصالها عنه مبلغا من 7 أرقام كتسوية، انتقاما منه لنشره شريط فيديو فاضحا لها، علما أنها كانت قد حصلت على 20 ألف دولار شهريا كنفقة لطفلهما الذي ترعاه.
«كنت على حافة الموت من شدة اليأس»
الممثلة الهولندية يولانده حديد وهي تستعيد ذكرى اللحظة المريرة التي فكرت فيها بوضع حد لحياتها لعدم قدرتها تحمل العيش ولا حتى ليوم واحد بسبب معاناتها من مرض «لايم» الذي يتميز بآلام حادة في الرأس وحمى وإرهاق.