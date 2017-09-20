«يمكنني الابتعاد ببساطة»
وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون خلال حديثه حول مستقبله في الحكومة، مشيرا إلى أنه ربما ينسحب منها بعد أن وبخته رئيستها تيريزا ماي عقب إدلائه بتعليقات غير ملائمة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
«يبدو أنها مغرمة بالتقبيل»
تعليق لبعض الصحافيين بعدما لاحظوا أن النجمة نيكول كيدمان قبلت أمام زوجها زميلها في فيلم «أكاذيب كبيرة صغيرة» أليكسندر سكارسيكارد خلال حفل توزيع جوائز «إيمي»، علما أنها كانت قد قبلت النجم دينزل واشنطن أيضا في حفل لجوائز الأوسكار في العام 2013 ثم فعلت ذلك مرة ثالثة مع زميلتها نعومي واتس في حفل آخر للأوسكار.
«على الوالدين تشجيع أطفالهم على التعبير عن مشاعرهم بصراحة»
كيت ميدلتون، دوقة كامبريج وزوجة الأمير وليام، تحث الوالدين لأول مرة بعد الإعلان عن حملها الجديد، على ضرورة تعليم أبنائهم على الانفتاح وعدم كبت مشاعرهم لما في ذلك من ضرر على الصحة النفسية.
«إني بخير وأتماثل للشفاء سريعا»
النجم الشهير توم كروز (55 عاما) وهو يتحدث في لقاء تلفزيوني إلى مضيفه إيه جيه كالووي حول الحادث الذي تعرض له، وكسر فيه كاحل قدمه، عندما كان يقفز بين اسطحة المباني خلال تصوير مشاهد فيلم «إم: 16 ـ مهمة مستحيلة» في لندن الشهر الماضي.
«إني فخور جدا بك»
النجم الأميركي آرنولد شوارزنيغر، المعروف بحبه للحياة العائلية، يخاطب ابنه باتريك ـ بعد ان نشر صورة قديمة له تجمعه معه وهو طفل ـ ويتمنى له حياة سعيدة في عيد ميلاده الرابع والعشرين.
«كنت أبكي من وراء الكواليس لأن أحدا لم يكن يرحب بي»
عارضة الأزياء البريطانية ليومي أندرسون وهي تعرب عن ألمها وسخطها من صناعة الأزياء في العالم لأن المسؤولين فيها لا يتعاملون مع العارضات ذوات البشرة السوداء بإنصاف، بل وينظرون إليهن في بريطانيا كمواطنات من الدرجة الثانية.