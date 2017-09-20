«يبدو أنها مغرمة بالتقبيل»

تعليق لبعض الصحافيين بعدما لاحظوا أن النجمة نيكول كيدمان قبلت أمام زوجها زميلها في فيلم «أكاذيب كبيرة صغيرة» أليكسندر سكارسيكارد خلال حفل توزيع جوائز «إيمي»، علما أنها كانت قد قبلت النجم دينزل واشنطن أيضا في حفل لجوائز الأوسكار في العام 2013 ثم فعلت ذلك مرة ثالثة مع زميلتها نعومي واتس في حفل آخر للأوسكار.