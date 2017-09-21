«لست صانعة القرار بالتأكيد»

إيفانكا ترامب تؤكد أنها ليست مسؤولة أبدا عن إضفاء الاعتدال على أبيها دونالد عند اتخاذ القرار، خصوصا انها لاتزال تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة بعد إنجابها 3 أطفال.