«هل كان ما شربه عصير عنب؟»
تساؤل للصحافة بعدما شوهد الرئيس ترامب يشرب نخب الأمم المتحدة خلال دورة انعقادها السنوية العامة، وسبب هذا التساؤل هو أن الرئيس لا يتناول الخمر أبدا منذ أن مات شقيقه الأصغر بسبب إفراطه في تعاطيه.
«لست صانعة القرار بالتأكيد»
إيفانكا ترامب تؤكد أنها ليست مسؤولة أبدا عن إضفاء الاعتدال على أبيها دونالد عند اتخاذ القرار، خصوصا انها لاتزال تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة بعد إنجابها 3 أطفال.
«نعم كنت أفعل هذا»
عارضة الأزياء الأميركية، وشخصية التواصل الاجتماعي كيم كارديشيان، تعترف أنها كانت تلجأ للغش في كل امتحاناتها خلال دراستها الثانوية، وذلك عن طريق كتابة الأجوبة عن «تنورتها».
«إن عرضي لقوامي لا يعني أني اعتمد على جمالي وأني بلا مواهب»
الممثلة الأميركية آرييل وينتر (19 عاما) وهي تؤكد احترامها لنفسها في مقال من 3 صفحات تناولت في موضوع ارتداء الملابس غير المحتشمة.
«آمل أن يكون لديك نفس العزم والثبات اللذين تميزت بهما سابقا»
جزء من رسالة عاطفية مؤثرة كتبتها لاعبة كرة التنس المحترفة سيرينا وليامز لأمها تشكرها فيها لأنها كانت نموذجا يحتذى بالنسبة لها.
«الحقيقة أنها تحقق الآن كل ما كنت أحلم به وأكثر»
نجمة فيلم «الجيران» أوليمبيا فالانسو هي تمتدح بحماس شديد زميلتها الممثلة مارغو روبي، وتكشف أنها تريد بالفعل السير على خطاها