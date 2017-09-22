«إنه شخص ساذج».
هذا هو الرد الذي تلقاه الأمير البريطاني وليام من مجموعة من المدمنين على تناول المخدرات بعد أن سألهم: «هل يتعين جعل تناولها قانونيا برأيكم؟».
«نعم أبكي 4 مرات في اليوم».
النجم جورج كلوني، الحائز جائزة أكاديمية السينما، يعترف خلال لقاء مع صحيفة الـ «ديلي ميل» بأنه يبكي يوميا لأنه بات محروما من النوم بعد ولادة زوجته أمل لطفلين توأم، وقال: الحقيقة انني أبكي أكثر منهما لأني مرهق جدا.
«حان الوقت لكي يصبح رجلا».
مذيعة التلفزيون البريطاني الحامل كولين روني، وهي تعرب عن غضبها من تصرفات زوجها لاعب كرة القدم وين روني، بعد أن تلقى حكما من الشرطة يفرض عليه العمل لـ 100 ساعة في الخدمة الاجتماعية بسبب قيادته السيارة وهو ثمل. ويبدو أن هذا أزعج زوجته أكثر من أي شيء آخر لأنه لم يعد يستطيع اصطحابها بالسيارة إلى المستشفى عند ولادتها.
«إنه هو من أنهى زواجنا».
عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية كاتي برايس خلال تحدثها بغضب عن زوجها السابق بيتر أندر لأنه غشها، على حد تعبيرها، وخانها مما دفعها للانفصال عنه عام 2009 بعد زواج استمر 4 سنوات.
«يبدو أنهما لا يستطيعان الابتعاد عن بعضهما بعضا».
تعليق لبعض الصحافيين بعدما تبين أن المغنية الأميركية تايلور سويفت أمضت لقاءات سرية عديدة مؤخرا مع صديقها جو ألوين في لندن.