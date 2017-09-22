«حان الوقت لكي يصبح رجلا».

مذيعة التلفزيون البريطاني الحامل كولين روني، وهي تعرب عن غضبها من تصرفات زوجها لاعب كرة القدم وين روني، بعد أن تلقى حكما من الشرطة يفرض عليه العمل لـ 100 ساعة في الخدمة الاجتماعية بسبب قيادته السيارة وهو ثمل. ويبدو أن هذا أزعج زوجته أكثر من أي شيء آخر لأنه لم يعد يستطيع اصطحابها بالسيارة إلى المستشفى عند ولادتها.