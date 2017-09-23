«سوف أروض هذا المعتوه الأميركي بالنار بالتأكيد»
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتحدث عن نظيره الأميركي ترامب، ويصفه بأنه زعيم عصابة سوف يدفع ثمنا باهظا لقاء تهديده كوريا الشمالية.
«لا أستطيع أن أتوقف.. بل لن أتوقف عن هذا»
الممثلة الأميركية آرييل وينتر ترد بتحد، وهي ترتدي ملابس تكشف صدرها، على أولئك الذين انتقدوها سابقا بسبب ملابسها غير المحتشمة.
«أنظار العالم مركزة علينا»
رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي تخاطب البرلمان بعد اقتراحها تحديد مرحلة انتقالية من سنتين، وتعهدها بدفع 20 مليار يورو لضمان عدم الإضرار بميزانية الاتحاد الأوروبي.
«كانت هناك مشكلات أخرى بيننا في حقيقة الأمر»
الملحن وكاتب الأغاني الكندي ديفيد فوستر يكشف عن أن معركة زوجته مع مرض «لايم»، الذي يتميز بآلام حادة، لم يكن السبب الوحيد وراء انفصالهما بعد انهيار زواجهما.
«هل هو يعمل يا صاحبة الجلالة؟»
تساؤل طريف طرحه أحد الصحافيين مداعبا بعدما كشفت ملكة بريطانيا إليزابيث أن لديها جهاز «آيباد» من طراز قديم، وذلك خلال استقبالها السير بيتر كوسغروف حاكم استراليا العام في بيتها بقلعة بالمورال.
«إننا الحزب الرئيسي الأول الآن»
زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربون وهو يؤكد، قبل انعقاد مؤتمر الحزب في برايتون، أنه سوف ينتزع مقاعد مهمة من أيدي المحافظين في الانتخابات المقبلة بعدما تمكن الحزب من تغيير اللعبة السياسية في البلاد.