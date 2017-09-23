«إننا الحزب الرئيسي الأول الآن»

زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربون وهو يؤكد، قبل انعقاد مؤتمر الحزب في برايتون، أنه سوف ينتزع مقاعد مهمة من أيدي المحافظين في الانتخابات المقبلة بعدما تمكن الحزب من تغيير اللعبة السياسية في البلاد.