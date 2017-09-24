«أعتقد أنها كانت تعاني من اضطراب عقلي غامض»
الدكتور جون باتن، طبيب الملكة البريطانية السابق، يكشف الآن أنه كان يشعر بالقلق لأن الأميرة ديانا كانت تعاني من حالة نفسية غامضة مرتبطة بجيناتها مما قد يؤثر على سلالتها.
«لقد رحلت إلى السماء»
لاعب كرة القدم ريو فيرديناند يتذكر تلك اللحظة الصعبة جدا حينما أبلغ أطفاله الثلاثة أن أمهم ريبيكا إليسون كانت تحتضر، عندما دخلت آخر مراحل إصابتها بالسرطان.
«إنها مزعجة أحيانا، لكن قلبها طيب»
سايمون كاول، رئيس لجنة تحكيم برنامج «المواهب الأميركية»، بعد توقيعه عقدا بقيمة 1.8 مليون جنيه إسترليني مع المغنية ميل بي لقاء استمرارها سنة أخرى في البرنامج، ولمساعدتها في معركة طلاقها الطويلة من زوجها ستيفن بيلافونتي.
«أظهر شخصيتين مختلفتين بشكل واضح»
خبراء لغة الجسد بعد تحليلهم لقاء الأمير البريطاني هاري مع سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب، حيث بدا مترددا وحذرا، بينما كان مرتاحا وطبيعيا جدا عند التقائه قبل ذلك مع ميشيل أوباما، نظيرة ميلانيا سابقا.
«لا أدري شيئا»
المغنية الأميركية ليدي غاغا ترد على تساؤلات المعجبين، وهي تعرب عن شعورها بالقلق، لأنها قد لا تتمكن أبدا من الإنجاب بعد الآن نتيجة آلامها المزمنة، وللجراحة التي أجرتها مؤخرا في الورك.
«فقدت الكثير من الدماء.. لقد كانت تجربة مؤلمة بحق»
الممثلة الإنجليزية دانيلا ويستبروك (43 سنة) تكشف أنها مرت بحالة إجهاض مأساوية عقب انفصالها عن خطيبها آلانثوماسون (35 سنة).
هل كانت الأميرة ديانا تعاني من اضطراب عقلي.. وزوجة ريو فيرديناند ترحل إلى السماء.. والمغنية ميل بي مزعجة لكنها طيبة.. والأمير هاري يظهر بشخصيتين