«لقد أخطأت في قرارك يا صادق»

زبائن سيارات شركة «أوبر» يحتجون، من خلال عريضة وقع عليها آلاف اللندنيين، على قرار رئيس بلدية المدينة صادق خان منع الشركة من الاستمرار في عملها، بعد تزايد تحرش سائقيها بالراكبات بمعدل مرة واحدة كل أسبوع.