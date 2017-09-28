«تأثرت للغاية بدموعك، وأعتذر عن الضرر النفسي الذي سببته لك»
اللص عمر أيت خداشي (60 عاما) يرسل رسالة اعتذار إلى النجمة كيم كارديشيان عن قيامه العام الماضي بسرقة مجوهراتها التي بلغت قيمتها 10 ملايين دولار. جدير بالذكر أن اللص عمر أيت خداشي كان قد اعترف بأنه قد سطا على النجمة كارديشيان وجها لوجه وبحوزته سلاح ناري. وعلى صعيد آخر، أكدت كيم كارديشيان أن الرسالة فارغة المعنى، وأنها لا تقبل اعتذار اللص عن السرقة.
«كلها منتجات تافهة»
المغنية الأميركية ريهانا تصف ماركات مستحضرات التجميل المنافسة لماركتها الجديدة التي أطلقتها في الأسواق مؤخرا، حيث وصفت أغلب مستحضرات التجميل المنافسة لها بأنها عاجزة عن التمييز بين مختلف احتياجات المرأة العصرية فيما يخص التنويعات الدقيقة من الألوان، سواء في مستحضرات أحمر الشفاه أو تظليل العيون.
«لم أندم مطلقا»
النجمة الامريكية ريز ويزرسبون (41 عاما) تستعيد في حوار تلفزيوني ذكريات الشباب حين تزوجت من رايان فيليب وهي في سن مبكرة بالنسبة إلى نجمات السينما، وهو سن 23 عاما وأنجبت طفلين ثم تزوجت مرة أخرى بعد انقضاء الزيجة الأولى، والتي وصفتها بأنها حدثت لها في سن مبكرة، حين لم تكن تعرف نفسها بالضبط، لكنها رغم كل ما حدث لم تندم قط على الزواج ولا على الإنجاب.
ماذا قالت النجمة الأميركية ريز ويزرسبون عن زواجها من رايان فيليب؟..واللص عمر أيت سارق النجمة كيم كارديشيان يبعث برسالة اعتذار إليها ..فماذا قال ؟