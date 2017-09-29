«لم أندم مطلقا»

النجمة الامريكية ريز ويزرسبون (41 عاما) تستعيد في حوار تلفزيوني ذكريات الشباب حين تزوجت من رايان فيليب وهي في سن مبكرة بالنسبة إلى نجمات السينما، وهو سن 23 عاما وأنجبت طفلين ثم تزوجت مرة أخرى بعد انقضاء الزيجة الأولى، والتي وصفتها بأنها حدثت لها في سن مبكرة، حين لم تكن تعرف نفسها بالضبط، لكنها رغم كل ما حدث لم تندم قط على الزواج ولا على الإنجاب.