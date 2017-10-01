«شاهدت ألعاب السيرك وأنا في الثامنة، فتمنيت أن أصبح لاعبة سيرك، وتدربت وحصدت بطولات وعندما اتصلوا بي للعمل معهم لم أتردد وهربت معهم إلى كندا»
لاعبة الجمباز الأميركية ألانا بيكر تحكي قصة انضمامها إلى العمل في سيرك الشمس - سيرك دو سولاي ـ الشهير.
«يوجد تطابق واضح في شكل اليدين والجسم وطريقة الرسم»
برونو موتون، الخبير الفني في متحف اللوفر بفرنسا، يعلن نتائج العثور على لوحة جديدة لم يكشف عنها من قبل يعتقد انها من أعمال الرسام الشهير ليوناردو دافنشي لشخصية الموناليزا.
«أتبرع بكل إيراداتي من هذه الأغنية لصالح ضحايا الإعصار في بورتريكو والمكسيك»
المغنية الأميركية بيونسيه تعلن عبر حسابها على «تويتر» أنها ستؤدي باللغة الإسبانية أغنية «مي جينتي» التي تعني «أهلي» بالإسبانية وأنها تتبرع بكل إيرادات أغنيتها الجديدة لصالح ضحايا الإعصار الذي ضرب منطقة الكاريبي.
«توقف عن ممارسة النقد واعترف بأنك لم تفهم الفيلم»
الممثلة الأميركية ليندا كارتر بطلة مسلسل وندر ومان منتقدة المخرج الأميركي الشهير جيمس كاميرون، لتعقيبه على الفيلم الصادر مؤخرا والذي أعاد تجسيد قصة وندر ومان. وكان جيمس كاميرون قد صرح بأنه لم يجد شيئا عبقريا في الفيلم، لكنه فيلم جيد فقط. بينما كانت الممثلة ليندا كارتر قد جسدت دور وندر ومان منذ حوالي 40 عاما في مسلسل تلفزيوني.