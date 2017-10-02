«إنه يعاني من الشعور بالحرمان من المحبة والحنان، ومن سوء فهم الناس له»
الكاتب والفيلسوف السير لورينز فان در يتحدث في رسالة وجهها إلى الطبيب النفسي موغلالشان، ونشرتها صحيفة الـ «ديلي ميل» مؤخرا، عن حالة الأمير تشارلز خلال الفترة المضطربة من حياته مع زوجته الأميرة ديانا.
«انتعاشة حقيقية للسينما»
الفنانة المصرية يسرا متحدثة لعمرو أديب في برنامجه «كل يوم» عن مهرجان الجونة للسينما الانسانية والذي أقيم في منتجع الجونة وحضره نجوم من مختلف دول العالم، مؤكدة انه انتعاشة حقيقية للسينما المصرية تتمنى ان تدوم!
«كيف هي الأمور مع ميغان؟»
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يسأل الأمير البريطاني هاري حول علاقته بصديقته الممثلة ميغان ماركل، وذلك خلال حضورهما مباريات إنفيكتوس الجارية حاليا في تورينتو بكندا، حيث التقط المصورون صورا يظهران فيها وهما يتحدثان كأصدقاء قدامى من دون تكلف وفي جو ودي للغاية. هاري اكتفى بالرد على تساؤل أوباما قائلا إنه سعيد فقط.
«أفتقدك كل يوم»
الممثلة الأميركية كلوي كارديشيان تخاطب أباها الراحل في الذكرى السنوية لوفاته، ولم تتطرق إلى الشائعات التي تناولت مسألة حملها، كما أكد أصدقاؤها.
«هم يريدون من الآخرين القيام بكل شيء عوضاً عنهم»
الرئيس دونالد ترامب خلال هجومه المتجدد على كارمن كروز، عمدة مدينة سان جوان، التي كانت قد انتقدت رد الولايات المتحدة على الإعصار الذي ضرب بورتوريكو مؤخرا قائلة إن تعليقات ترامب السلبية بحقها ما هي إلا محاولة منه لإبعاد اهتمام الناس عن تقصير حكومته في تقديم المساعدات الكافية خلال المحنة.
«كنت على وشك الانتهاء من الأغنية عندما حدث ذلك»
المغنية چنيفر هدسون تعلق بحزن ومرارة واستغراب بعدما قذفها أحد أعضاء فرقتها الموسيقية بحذائه خلال حفلها الموسيقي في بوسطن. ومن المفارقة هنا أن هدسون كانت تقول دائما إنها ترى في قذف حذاء أحد الحضور على المغني مؤشرا على الإطراء والثناء لأنه يعبر عن الشعور بالحماس.