«صلوا من أجلهم»

الفنانة اللبنانية إليسا معلقة على العمل الإرهابي الذي حدث في ولاية لاس فيغاس الأميركية خلال حفل موسيقي وعبرت عبر منشور على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنها «كم هذا العالم مجنون، حتى في لاس فيغاس ضرب الارهاب». وطلبت من جمهورها ان ينضموا اليها للصلاة من اجل الضحايا وللسلام على الأرض.