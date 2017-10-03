«صلوا من أجلهم»
الفنانة اللبنانية إليسا معلقة على العمل الإرهابي الذي حدث في ولاية لاس فيغاس الأميركية خلال حفل موسيقي وعبرت عبر منشور على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنها «كم هذا العالم مجنون، حتى في لاس فيغاس ضرب الارهاب». وطلبت من جمهورها ان ينضموا اليها للصلاة من اجل الضحايا وللسلام على الأرض.
«من الواضح أن العالم الرقمي يزيد شعورنا بالوحدة»
الممثلة جوانا لوملي تحذر من انتشار الوسائل التكنولوجية الحديثة بالقول إنها تقود العلاقات الإنسانية إلى الهلاك، وتقضي على التآلف الاجتماعي.
«يبدو أنه لايزال يحبها بشغف على غير عادة عالم هوليوود»
تعليق لأصدقاء النجم دستن هوفمان، الذي كان قد فاز بجائزتي أوسكار، بعدما شوهد في مهرجان أفلام نيويورك يقبل زوجته ليزا التي تزوجها قبل 37 عاما.
«لا تقبلوا بأقل مما تستحقون»
المغنية والمؤلفة البريطانية ميل بي، التي كانت سابقا عضوة في فرقة «سبايس غيرلز» الشهيرة، تقدم النصح لمحبيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الضجة التي أثارتها قضية طلاقها المرير من زوجها ستيفن بيلافونتي.
«هل هي أجمل امرأة في العالم حقا؟»
تساؤل للصحافة بعدما أبهرت عارضة الأزياء ثايلين بلوندو الحضور بجمالها عند ظهورها خلال حفل استعراض أزياء لوريال.
«كانت لحظة خاصة ومميزة جدا»
المذيع البريطاني جيف برازير وهو يعلن خطوبته لصديقته كيت عقب حصوله على موافقة ابنيه بوبي (14 عاما) وفريدي (13 عاما).