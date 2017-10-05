«أغلب الممثلين فاسدون، وأضروا بي كثيرا»
الممثلة الأميركية كيم كاترال (61 عاما) متحدثة عن تجربتها في التمثيل، خصوصا صراعها مع الممثلة الأميركية الشهيرة سارة جيسيكا باركر.
«أصبغ شعري باللون الأشقر، لأنه يحبني بهذا اللون»
النجمة الأميركية كيم كارداشيان تفسر سبب قيامها بصبغ لون شعرها باللون الأشقر بأن زوجها كايني ويست يحب هذا اللون عليها.
«بالتأكيد هي تنازلت عما هو أكثر بكثير مما تنازلت أنا عنه»
النجم الأميركي كريس هيمسورث (34 عاما) بطل أفلام «ثور»، متحدثا عن التضحيات التي اضطرت زوجته إليزا باتاكي إلى تقديمها حتى يتقدم هو في حياته الوظيفية بهوليوود.
«كان يقول لي: أنا أغنى رجل في أميركا»
النجمة الأميركية بروك شيلدز متحدثة عن الطريقة التي كان يتحدث بها دونالد ترامب إليها منذ عشرين عاما، قبل أن يصل إلى رئاسة أميركا، في محاولة منه لإبهارها.