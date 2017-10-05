«كان يقول لي: أنا أغنى رجل في أميركا»

النجمة الأميركية بروك شيلدز متحدثة عن الطريقة التي كان يتحدث بها دونالد ترامب إليها منذ عشرين عاما، قبل أن يصل إلى رئاسة أميركا، في محاولة منه لإبهارها.