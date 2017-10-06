«إذا كنا لا نستطيع مناقشة مسألة السيطرة على الأسلحة في المجتمع الأميركي الآن فمتى يمكننا أن نفعل ذلك إذن؟»
تساؤل للصحافي البريطاني بيرس مورغان يطالب به الرئيس ترامب بالكف عن الاستسلام لمروجي السلاح الذي يقتل الكثير من الأميركيين كل سنة.
«لم يكن هناك معنى لذلك»
بعض رواد «تويتر» الأميركيين ينتقدون استخدام سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب نظارة شمسية في الظلام، وذلك حينما شوهدت بصحبة زوجها يهبطان يدا بيد من الطائرة، ويسيران في حديقة البيت الأبيض في الظلام، عقب وصولهما من جولة في لاس فيغاس تفقدا خلالها ضحايا مجزرة الحفل الموسيقي التي يصنفها البعض بأنها الأكبر في التاريخ الأميركي.
«إنني متضايق جدا لدرجة الانفجار»
المغني الأميركي ليونيل ريتشي، الذي حققت ألبوماته الغنائية أكثر من مائة مليون نسخة، يكشف أنه يعاني من شعور كبير بالصدمة بعدما علم أن ابنته صوفي (19 سنة) ترتبط بعلاقة عاطفية مع شخص معروف بتعدد علاقته مع النساء هو سكوت ديسيك المتزوج وله 3 أطفال.
«لي جواسيسي أيضا»
المغنية والممثلة الأميركية مايلي سايروس تكشف أنها تستأجر من يراقب خطيبها ليام عندما تحيط به الجميلات خلال أعماله الفنية، وذلك حتى تتأكد من إخلاصه لها لأن على النساء أخذ الحيطة والحذر عندما يعمل أزواجهن بعيدا عن أعينهن.