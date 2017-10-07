«سئمت من نباح الكلاب خارج نافذتي»

المغني الأميركي مايكل هاتشنز، خطيب المغنية كايلي مينوغ، في مخطط كلمات لآخر أغنياته التي لم تر النور بعد، والتي تم اكتشافها على شكل تسجيل صوتي دون موسيقى وقصاصات ورقية مبعثرة إلى جوار جثته التي فارقت الحياة في أحد الفنادق، حيث وصف أحد أصدقائه المقربين كلمات هذه الأغنية بأنها بمنزلة خطاب انتحار.