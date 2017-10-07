«أربي أولادي على لغتين: لغتي الإنجليزية ولغة أمهما الإسبانية»
النجم الأميركي رايان جوسلينغ يتكلم عن أسلوبه في تربية طفليه مع النجمة اللاتينية الأصل إيفا مينديز، بما يجعل الطفلين قادرين على التكلم بلغته الإنجليزية وبلغة أمهما اللاتينية الإسبانية.
«الشيء الوحيد المؤكد هو أن زفافنا لن يتم بأسلوب جيم أوف ثرونز»
الممثل الأميركي كيت هارنغتون (30 عاما) نجم حلقات جيم أوف ثرونز يتحدث عن خططه للزواج من الاسكتلندية ليسلي روس (30 عاما) زميلته في التمثيل في نفس المسلسل.
«تأتي عليّ لحظات أكون على وشك طعنه بشوكة أو سكين، ثم خمس دقائق نتصالح وأتذكر لماذا أحبه»
المغنية الأميركية أليسيا بينك (38 عاما) تتحدث عن علاقتها المتقلبة مع زوجها كاري هارت التي استمرت لمدة 11 سنة زواجا وخمس سنوات خطبة، وأنجبا خلالها طفلة لديها ست سنوات.
«سئمت من نباح الكلاب خارج نافذتي»
المغني الأميركي مايكل هاتشنز، خطيب المغنية كايلي مينوغ، في مخطط كلمات لآخر أغنياته التي لم تر النور بعد، والتي تم اكتشافها على شكل تسجيل صوتي دون موسيقى وقصاصات ورقية مبعثرة إلى جوار جثته التي فارقت الحياة في أحد الفنادق، حيث وصف أحد أصدقائه المقربين كلمات هذه الأغنية بأنها بمنزلة خطاب انتحار.
«لدي خبر سعيد»
مصممة الأزياء الأميركية كلوي كارديشيان تعلن خبر حملها بطفل عبر صفحتها على الانستغرام، وذلك بعد فترة من التكتم حول الحمل، والتي يبدو أنها فترة قد انتهت بعد انتشار خبر حمل أختها الصغرى كايلي جينير مؤخرا.