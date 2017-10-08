«كانت فترة مليئة بالجنون»

إيفانا ترامب، الزوجة الأولى السابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تصف حياتها كزوجة له وقت أن كان رجل أعمال، في كتابها الجديد المعنون «تربية ترامب». وجدير بالذكر أن إيفانا كانت زوجة ترامب لمدة 15 سنة، في الفترة بين 1977 و1992. وفي كتابها تحكي كيف أنها فوجئت في إحدى الحفلات بشابة شقراء صغيرة السن تقول لها: «اسمي مارلا. وأنا أحب زوجك.» لتصير هذه المرأة الزوجة الثانية لترامب بعد طلاقه من ايفانا.