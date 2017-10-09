الرئيس دونالد ترامب يلمح إلى احتمال استخدام القوة العسكرية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، وذلك بعدما فشلت كل الإدارات الأميركية السابقة في التوصل الى نتائج مفيدة لثنيه عن الاستمرار في نهجه النووي.

«ليس هناك سوى شيء واحد يمكن أن يفلح في التعامل معه»

«إن تكريم أولئك الذين يغضون أبصارهم عن أعمال العنف في بلدانهم من شأنه أن يلطخ سمعة أوكسفورد»