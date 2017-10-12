«رئيس وزراء عظيم»
بهذه الكلمات الثلاث رحب الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا برئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو وزوجته عند استقباله لهما في حديقة البيت الأبيض قبل أن يصافحه مرة أخرى بشد يده تكرارا كالعادة على يد الزائر الكندي.
«سأقدم تبرعاته للمؤسسات الخيرية»
هيلاري كلينتون، وزيرة خارجية أميركا سابقا، تؤكد أنها سوف تحول الأموال التي تبرع بها المنتج الأميركي هاري وينشتاين للحزب الديموقراطي خلال حملتها الانتخابية للجمعيات الخيرية، وذلك بعد انكشاف فضائح التحرش التي كان بطلها هذا المنتج المولع بالاعتداء على النساء. لكن من الملاحظ ان كلينتون لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد 6 أيام من انتشار الفضيحة.
«مذاكرتي أهم من أي حد»
هكذا كان رد شدوى عصام الحضري حول خبر عودتها لنجم الكرة المصري كهربا في الوقت الحالي وأضافت في تصريح لإحدى الصحف المصرية «أنا لسه في ثانوية عامة، ومش عايزة كلام وخلاص أنا في مذاكرتي ومدرستي أهم من أي حد وأى حاجة».
«كان لا بد من الاعتذار»
هذا ما يقوله النجم بن أفليك، الحائز جائزتي الأوسكار والغولدن غلوب، حول تصرفه غير اللائق مع زميلته الممثلة هيلاري بيرتون عندما تلمس صدرها عام 2003. يذكر أن أفليك اعترف بهذا عند وصوله وهو يضع نظارة سوداء على عينيه إلى مركز للتأهيل الصحي والنفسي.
«المشكلة في خطط سياسة ترامب الخارجية أنه لا يمتلك على الأرجح أي خطط على الإطلاق»
الصحافي الأميركي الشهير ديفيد إغناطيوس يعلق على تخبطات السياسة الأميركية الخارجية في مختلف مناطق العالم، ويصف سياسة ترامب بـ«المرتجلة».
موقف غريب من دونالد ترامب في استقباله لرئيس وزراء كندا.. وماذا قال النجم بن أفليك في اعتذاره للمثلة هيلاري بيرتون عندما تلمس صدرها عام 2003؟