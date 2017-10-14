«في أبريل 1987 كانت والدتي في سن الخامسة والعشرين فقط وكانت لا تزال تشق طريقها في الحياة العامة ولكنها كانت تشعر بالمسؤولية لالقاء الضوء على الناس والقضايا التي كانت موضع تجاهل غالبا»
الأمير هاري بمناسبة تسلمه بالنيابة عن والدته الراحلة الأميرة ديانا جائزة تكريمية لجهودها في مكافحة مرض الإيدز.
«أدركت ان هوليوود تتصرف كعصابة مافيا ولكن لم تتطلب مني قط الانضمام اليها»
الممثلة الأميركية روز ماكغوان تنضم الى طابور الممثلات اللواتي قررن فجأة ان الوقت حان للكشف عن ممارسات المنتج هارفي وينشتاين الشائنة بحقهن، كاشفة عن انه اعتدى عليها قبل 20 عاما. وذكرت صحيفة النيويورك تايمز ان الممثلة حصلت من وينشتاين لاحقا على 100 ألف دولار لقاء التزامها الصمت.
«نشأت في منزل مستأجر من البلدية وانا الآن أغنى امام الملكة»
مغنية السوبرانو البريطانية كاميلا كيرسليك متحدثة عن ظروف عائلتها الصعبة قبل أن تصبح فنانة معروفة.
«العالم لا يحتاج الى نجوم سينما»
الممثل أندرو غارفيلد الذي اشتهر بدوره في فيلم «سبايدرمان»، مضيفا ان الشهرة تجرد الإنسان من إنسانيته.