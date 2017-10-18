«عندما قررت العمل في هوليوود اتخذت عدة قرارات منها الالتزام بملابس محتشمة وعدم التجاوز في التعامل مع زملائي في العمل»
الممثلة الأميركية مايم بياليك، 41 سنة،، في مقال لها حول ثقافة التحرش المنتشرة في هوليوود.
«التاريخ لن يرحم الصامتين»
المحامية ومفوضة الحزب الديموقراطي الأميركي، جيسيكا روزنورسل، في رسالة مبطنة إلى الصحافة الأميركية وصناع الإعلام الأمريكيين، في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا تستهدف الصحف والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد سياسته، حيث اقترح ترامب ضرورة إعادة النظر في الرخص الممنوحة لها.
«سأظل دوما أدافع عن زوجي الحبيب المخلص لوظيفته، لكن ربما بعيدا عن تويتر»
زوجة مفوض اتحاد الكرة الوطني الأميركي، جين سكنر جوديل، تعترف بتشغيل حساب تويتر باسم وهمي غير اسمها، بهدف تكريسه للدفاع عن سمعة زوجها ضد منتقديه على تويتر طوال الشهرين السابقين. الجدير بالذكر أن موقع تويتر قام بإلغاء تفعيل الحساب المذكور، لكن عقب اعتراف الزوجة على شاشات التلفزيون الأميركي.
«أشعر بالحزن والمواساة لكل الأطراف في هذه القضية»
المخرج والنجم الأميركي وودي ألان معلقا على فضيحة التحرش الجنسي المتعلقة بهارفي وينشتاين، أحد أكبر أقطاب هوليوود. وهو التعليق الذي جلب على وودي ألان حملة من الانتقادات العنيفة، لكون بعض المنتقدين شعروا بأنه يدافع عن هارفي وينشتاين.
وكان وودي ألان قد أضاف أنه يتمنى ألا يؤدي الأمر إلى جو عام يدعو إلى عقاب جميع الرجال في هوليوود، واعتبارهم جميعا متحرشين حتى تثبت براءتهم.