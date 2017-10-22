«كان تأثير أنچلينا حقيقيا بالفعل»
هذا ما خلصت إليه دراسة طبية حديثة كشفت أن نجمة هوليوود أنچلينا چولي، التي كانت قد خضعت لجراحة لاستئصال سرطان الثدي، شجعت بذلك الكثير من النساء على فحص أنفسهن مسبقا لتجنب الإصابة بهذا المرض.
«والآن اسمعوا هذا الخبر الطريف والغريب»
تعليق ساخر للصحافة البريطانية بعدما عينت منظمة الصحة العالمية رئيس زمبابوي السابق الدكتاتور روبرت موغابي (93 سنة) سفيرا للنوايا الحسنة، بالرغم من تراجع معدل الأعمار في بلاده خلال فترة رئاسته التي امتدت 37 سنة.
«ها هو يثير مشاعر الكراهية كالعادة»
اتهام جديد تلقاه الرئيس ترامب مؤخرا بعد أن أنحى باللائمة في ارتفاع نسبة الجرائم في إنجلترا على ما أسماه «إرهاب التطرف الإسلامي».
«لا شك أن الناس يخسرون كثيرا بمثل هذه الممارسات»
نجمة هوليوود جينيفر أنيستون وهي تحث الجيل الجديد من الأصدقاء والمعجبين على الكف عن التعلق بهواتفهم، والتحدث مباشرة مع بعضهم بعضا لما في ذلك من تعزيز لعلاقات الصداقة والمحبة الإنسانية.