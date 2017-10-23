«كل فندق شهير يريد بالطبع الفوز باحتضان أكبر النجوم»
تعليق للصحافة بعدما تبين أن فندق «واين»، الذي هو أحد فنادق لاس فيغاس الكبرى، عرض تقديم 20 مليون جنيه استرليني مقابل استضافة نجمة الغناء البريطانية أديل لمدة 12 شهرا فيه، بالإضافة لمنحها نصف مليون دولار عن كل حفل تقيمه في الفندق، مما يعني أن أديل سوف تضيف مبلغا كبيرا لثروتها البالغة أصلا 125 مليون جنيه استرليني.
«لقد انتهيت من هذا الأمر»
النجمة الأميركية بريسلا بريسلي ـ 72 سنة ـ وهي تؤكد انسحابها من الكنيسة السينتيالوجية، وذلك بعد 40 سنة من انضمامها إليها عند موت زوجها نجم أغاني الـ «روك» الفيس بريسلي.
ويذكر أن العديد من المشاهير كانوا قد انسحبوا من هذه الكنيسة أيضا منهم المخرج بول هولمز، الذي وصفها عقب انسحابه بـ«طائفة الشر».
«هاري كين أكثر لاعبي كرة القدم في إنجلترا موهبة، لكنه ليس الأفضل على مستوى العالم»
لاعب فريق ليفربول السابق جيمي كاراغر، الذي كان من أعضاء المنتخب البريطاني عام 1999، ينتقد أولئك المشجعين الذين يغدقون على اللاعب أحيانا ألقابا كبيرة جزافا بوصفه تارة بـ «الأسطورة» وأخرى بـ «اللاعب العالمي».
«هذا أسوأ هجوم منذ عهد فرانكو»
كارلز بوغديمونت، رئيس إقليم كاتالونيا، ينتقد في خطاب حماسي عاطفي وسط برشلونة، العاصمة الإسبانية مدريد لإقدامها على حل حكومته، وعدم اعترافها باستفتاء الشعب الكاتالوني الذي يتطلع للاستقلال عن إسبانيا.