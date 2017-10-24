«على الشعب الأميركي احترام رئيسه»

هذا ما ذكره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطوة لا سابق لها، خلال خطاب ألقاه أمام مجموعة من المفكرين الروس، قال فيه ان من حق ترامب أن يحظى بالاحترام اللائق لأنه يتمتع بتفويض ديمقراطي بعد انتخابه.