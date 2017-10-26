«منافقة.. لا أكثر ولا أقل»
بهذه العبارة وصف بعض المشاهدين الأميركيين إيفانكا ترامب، ابنة رئيسهم ومستشارته الخاصة، عندما ذكرت خلال لقاء تلفزيوني مع شبكة «فوكس نيوز» أن العمال الأميركيين هم الأفضل والأقدر في العالم في الوقت الذي ترتدي، هي وأبوها، جوارب من صنع عمال صينيين.
«كلينتون دفعت مالاً خلال حملتها الانتخابية لتؤذي ترامب»
هذا ما كشفت عنه صحيفة «واشنطن بوست» مؤخرا عندما ذكرت أن مرشحة الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون دفعت مالا لمؤسسة أبحاث لكي تحقق في مزاعم علاقة ترامب بروسيا، وأن هذه المؤسسة أصدرت فيما بعد ما يعرف الآن بـ «الملف القذر» الذي لوث سمعته بالطبع.
«كانت نتائج التحاليل مثيرة للقلق جداً وانتهى الأمر بي في غرفة العناية المركزة»
المغني البريطاني روبي وليامز يكشف أن سبب إلغائه الجزء الأخير من جولته الغنائية كان إصابته بمرض غامض اضطره لدخول المستشفى سرا.
«أضعت نفسي في زواجي»
المغنية الإنجليزية لويز ريدناب (42 سنة) تكشف أنها فقدت، خلال زواجها من لاعب كرة القدم جيمي ريدناب، عالمها الشخصي، كما يحدث عادة مع النساء عند إنجاب الأطفال، لكنها تؤكد أيضا أنها تشعر الآن بعدم الأمن والخوف بعد انفصالهما.