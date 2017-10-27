«هناك أوقات يتعين علينا فيها التضحية»
السيناتور الجمهوري البارز جيف فليك وهو يعلن انسحابه من مجلس الشيوخ الأميركي احتجاجا على ما وصفه سياسات الرئيس ترامب الطائشة، وتواطؤ بعض أعضاء الحزب معه.
«الأمر أشبه بفيلم مخيف»
النجم جورج كلوني يكشف عما يعانيه خلال قيامه بدور الأب حينما يعمل على تغيير حفاض أحد طفليه التوأم أحيانا.
«لقد أرغمني على تناول المخدرات خلال حياتنا»
المغنية ميل بي، نجمة فرقة «سبايس غيرلز» سابقا، خلال تأكيدها أن أشرطة الفيديو الخلاعية التي قدمها زوجها ستيفن بيلافونتي للمحكمة في قضية الطلاق التي تنظر بها الآن تمت بغير رضاها.
«إنني فخور جدا بها»
جيفري دين مورغان، نجم فيلم «الميت الماشي» يخرج عن صمته، ويعرب عن امتنانه لزوجته هيلاري بيرتون لكشفها أن النجم الشهير بن أفليك كان قد تحرش بها عندما لمس صدرها دون مبرر خلال تصوير أحد المشاهد.
«أشعر بعقدة ذنب حقيقية»
الإعلامي التلفزيوني الأميركي سبنسر برات يكشف، والدموع في عينيه، مدى ما يعانيه من الألم لأنه يعتبر نفسه مسؤولا عن موت طائره الرنان خلال موجة الحر التي اجتاحت لوس أنجيليس.