«لا تنخدعوا.. فأنا لاأزال أفضل أمل للإطاحة ببوتين»
إليكسي نافالني، زعيم المعارضة في روسيا، يؤكد خلال لقاء إعلامي معه استمراره في كشف الفساد، وعزمه خوض انتخابات الرئاسة ضد الرئيس الروسي في مارس المقبل.
«ما مدى صحة هذا الكشف الغريب؟»
تساؤل للصحافة بعدما تردد أن الأمير البريطاني هاري وصديقته الأميركية ميغان ماركل هما أبناء عمومة لأنهما ينحدران من شجرة عائلية واحدة يعود تاريخها إلى عام 1480. صحيح إنه نشأ في قصر كينغستون وهو ابن أمير ويلز، وصحيح انها ولدت على بعد 5500 ميل في كاليفورنيا، إلا أنهما يرتبطان ببعضهما، برأي الباحثين، من خلال سلالة الملكة الأم في القرن الخامس عشر.
«كان الأمر مسألة حياة أو موت»
المغنية سيلينا غوميز ـ 25 سنة ـ تكشف لأول مرة بعد إجرائها عملية جراحية لزرع الكلى أن فرانشيا ريسا، التي تعتبر أفضل صديقاتها، هي التي تبرعت لها بإحدى كليتيها لتنقذها بذلك من موت محقق.
«الحمد لله أنني نجوت من هذا الشر»
نجمة الغناء الأميركية ليدي غاغا تتحدث، وهي تقف بجانب صديقها الكبير جو بايدن نائب الرئيس أوباما سابقا، حول ضحايا الاعتداءات بعد تزايد عدد النساء اللواتي كشفن عن تعرضهن للتحرش في الآونة الأخيرة.