«نعم هي رفضت إقامة حفل مقابل مليون جنيه إسترليني»
مدير أعمال نجمة الغناء الإنجليزية أديل (29 سنة) يكشف رفضها مؤخرا الغناء في حفل لمجموعة من الأثرياء العرب لأسباب شخصية، منها تفضيلها الاستمتاع بالأشياء البسيطة في الحياة مثل قضاء الوقت في قطع الأعشاب الضارة في حديقة منزلها.
«هل هذه» ووترغيت «ترامب؟»
تساؤل لبعض الصحافيين الأميركيين بعدما تبين أن اثنين من كبار لاعبيه السابقين في فريقه متورطان في علاقات مشبوهة مع الكرملين، وفي تلاعبات مالية أيضا. ويذكر أن «ووترغيت»، التي كان بطلها الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، كانت أكبر فضيحة سياسية في التاريخ الأميركي عام 1972.
«هذا أمر مؤسف بالتأكيد»
المذيعة البريطانية إيثر رانتزن تعلن خبر إلغائها استضافة حفل موسيقي لتكريم المغني الراحل جورج مايكل، وذلك لاعتراض أسرته على هذا دون تحديد للأسباب بالرغم من أن ريع هذا الحفل كان سيتم تخصيصه لرعاية أطفال الحاجات الخاصة.
«اغتصبني خلال حفل حزبي رسمي عام 2011»
بيكس بيلي، عضوة اللجنة التنفيذية الوطنية في حزب العمال البريطاني سابقا، تكشف خلال لقاء إذاعي مع راديو الـ «بي بي سي»، أن مسؤولا كبيرا في الحزب اغتصبها داخل المبنى، وأنها عندما اشتكت فيما بعد طلب منها البعض التستر على هذه القضية كي لا تؤذي نفسها وعملها.
لماذا رفضت نجمة الغناء الإنجليزية أديل مليون جنيه إسترليني؟.. وهل هذه ووترغيت «ترامب»؟.. وماذا قالت عضوة حزب العمال البريطاني بيكس بيلي عن اغتصابها؟