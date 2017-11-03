«أنام أحيانا وأنا أتلو الصلوات»
فرانسيس، بابا الفاتيكان، يعترف خلال برنامج تلفزيوني كاثوليكي، بأنه يغفو أحيانا في صلاته، ويقول إن هذا ليس بالأمر الغريب لأن القديسين المتقدمين في السن يفعلون هذا أيضا، وذلك في إشارة منه إلى القديسة تيريز في القرن التاسع عشر.
«هل هي عودة لماضي الشباب؟»
تساؤل لبعض رجال الصحافة بعدما ظهر النجم مايكل دوغلاس (73 عاما) وهو يضع شعرا مستعارا في محاولة منه للرجوع بالسنين إلى الوراء من أجل تصوير بعض مشاهد فيلم «رجل النمل والدبور».
«شعرت عندئذ بأنني خسرت كل شيء وأنني لست مؤهلة للتمثيل»
النجمة چنيفر لوپيز تكشف مدى معاناتها عندما فشل فيلمها «جيغلي». ويبدو أن ما فاقم تلك المعاناة أيضا كان انتهاء علاقتها الرومانسية مع زميلها بن أفليك، الذي كان قد أهداها خاتما مرصعا بألماس جميل وردي اللون.
«دعونا نسلط الضوء على بعض الزوايا المظلمة»
نجمة فيلم «تشريح غراي» الممثلة كاترينا سكورسون وهي تكشف أن المخرج جيمس توباك تحرش بها قبل 17 عاما خلال اختبار الأداء، مما أثر بعد ذلك على عملها لسنوات طويلة. وبذا تكون كاترينا قد انضمت إلى قائمة طويلة من النساء اللواتي زعمن أن هذا المخرج تحرش بهن.
«جمال لا يذبل!»
تعليق لبعض نقاد الفن بعدما بدت نجمة فيلم «البحيرة الزرقاء» بروك شيلدز (52 عاما) بملامح طبيعية جميلة دون مساحيق تجميل خلال جولة عمل في نيويورك.