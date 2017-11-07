«يتعين منح هذا الرجل لقب فارس»

هذا ما يقترحه مستخدمو «تويتر» بشأن رجل يعمل موظفا في هذه الخدمة الالكترونية عندما مسح عن غير قصد حساب الرئيس دونالد ترامب فيها. يذكر أن عدد متابعي حساب ترامب على «تويتر» يقدر بالملايين.