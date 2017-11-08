«كانوا يحلبون ثروات بلدهم منذ سنوات»
الرئيس ترامب يعلق على الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية مؤخرا ضد الأمراء والمسؤولين السعوديين المتهمين بالفساد.
«تركت العمل لأقف بجانبها، فكل حياتي مكرسة الآن لإنقاذها».
تشوك نوريس نجم أفلام الأكشن الأميركية وهو يعرب عن اعتقاده أن الحقنة التي تم إعطاؤها لزوجته جينا قبل التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفى، هي السبب في تدهور حالتها الصحية بدرجة خطيرة جدا.
«وزارة الدفاع الأميركية ضللت بريطانيا في غزو العراق»
غوردن براون، رئيس الحكومة البريطانية سابقا، يكشف لأول مرة في كتاب جديد بعنوان «حياتي»، ان الاستخبارات الأميركية لم تسلم أبدا نظيرتها البريطانية تقريرها الخاص بأسلحة الدمار الشامل في العراق، مما جعل الحكومة البريطانية تدخل الحرب بعد ذلك بسبب مزاعم أميركية غير صحيحة.
«علينا حماية أجيال المستقبل من عالم صناعة الأزياء التي تنطوي على الكثير من الفضائح هذه الأيام»
عارضة الأزياء الشهيرة كيت موس تكشف النقاب عن وجود كثير من الذين يستغلون عملهم في هذه الصناعة للتحرش أو الاعتداء على العارضات، ولا سيما الشابات منهن.
«الحياة فارغة تماما من دونهم»
الشخصية التلفزيونية الإنجليزية الشهيرة فيكي باتيسون تؤكد، في لقاء على الهواء، أن الأطفال جزء أساسي من حياتها مع خطيبها جون نوبل، علما أنها كانت قد ذكرت سابقا أنها لا تحبذ أبدا الإنجاب.