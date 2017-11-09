«على الملكة الاعتذار للشعب»
جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال البريطاني، يشير إلى ضرورة اعتذار الملكة للشعب بعدما تبين أنها استثمرت نحو 5 ملايين جنيه إسترليني من ثروتها في الخارج.
«أن تكوني امرأة يعني أنك ستتعرضين للكثير من سوء التعامل في حياتك»
الروائية الأميركية آن بيرنيز تعلق على ما تواجهه النساء من مشكلات في عالم الرجال هذه الأيام.
«نعم فعلتها أخيرا»
نجمة الغناء ماريا كاري تعترف بأنها أجرت عملية تكميم للمعدة من أجل تخفيض وزنها لأنها باتت تجد صعوبة في الرقص أثناء الغناء، ولأنها سئمت من أولئك الذين ينتقدون شكل قوامها.
«المخدرات جعلتني وحشا»
اسطورة عالم الغناء في بريطانيا إلتون جون، الفائز بـ 8 جوائز «غرامي»، يكشف في حديث صريح عن تعاطيه المخدرات في مستهل حياته، وإقلاعه عنها فيما بعد ليهتم بالنشاط الخيري، الذي حصل من خلاله أخيرا على «جائزة إنسانية» هذه السنة من مؤسسة هارفارد، لقاء مساندته أبحاث القضاء على مرض الـ «إيدز».