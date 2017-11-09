«المخدرات جعلتني وحشا»

اسطورة عالم الغناء في بريطانيا إلتون جون، الفائز بـ 8 جوائز «غرامي»، يكشف في حديث صريح عن تعاطيه المخدرات في مستهل حياته، وإقلاعه عنها فيما بعد ليهتم بالنشاط الخيري، الذي حصل من خلاله أخيرا على «جائزة إنسانية» هذه السنة من مؤسسة هارفارد، لقاء مساندته أبحاث القضاء على مرض الـ «إيدز».