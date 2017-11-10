«إنها تعمل سرا من أجل إسقاطه»
إدوارد كلاين، الذي وضع العديد من المؤلفات حول وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، يكشف أنها تتفاوض سرا مع ضابط استخبارات بريطاني سابق يدعى كريستوفر ستيل من أجل شراء ما يعرف بـ «الملف القذر» الثاني المتعلق بتورط الرئيس ترامب مع نساء روسيات.
«كان الأمر سيئا جدا، لكنني لم أستسلم أبدا»
الممثلة جوان كولينز (84 سنة) وهي تؤكد أن كل الممثلات الجميلات كن يتعرضن للتحرش، عندما كانت تعمل في هوليوود، إلا أنها لم تستسلم أبدا لهؤلاء الحيتان بالرغم من أن تحرشاتهم تلك كانت شيئا عاديا.
«من حقه أن يبتسم ويفرح»
تعليق لبعض أصدقاء سايمون كاول، كبير أعضاء لجنة برنامج «المواهب البريطانية»، بعدما نشرت مجلة «فوربس» الأميركية قائمة لأكثر مضيفي البرامج التلفزيونية ثراء، حيث احتل اسمه المرتبة الخامسة بثروة بلغت 33 مليون جنيه إسترليني.
«إني أموت من الداخل»
المغنية والإعلامية التلفزيونية البريطانية تشانيل هيز تكشف مدى شعورها بالألم بعد انفصالها عن صديقها مدرب اللياقة البدنية ريان أويتس، عقب شهرين فقط من ولادتها لطفل منه.