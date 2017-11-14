«لا شك أنها كانت صفقة مفيدة لها»
تعليق لبعض الصحافيين بعدما تبين من وثائق طلاق نجم الـ «روك أند رول» الفيس بريسلي، التي تم الكشف عنها مؤخرا، أنه وافق في العام 1972 على منح طليقته بريسلا سيارة من نوع مرسيدس بينز، وأخرى من طراز «كاديلاك إلدورادو» بالإضافة إلى دراجة نارية من نوع «هارلي ديفيدسون» ومبلغ 100.000 دولار كجزء من تسوية قانونية.
«الحقيقة أنني بذلت جهدا كبيرا لإقناعه، لكنني فشلت للأسف»
آل غور، الذي كان نائبا للرئيس بيل كلينتون، يكشف أنه لم يتمكن من إقناع الرئيس دونالد ترامب بحقيقة تغير المناخ لأنه يحيط نفسه بأسوأ المستشارين في هذا المجال.
«لقد خان صديقته معي»
نجمة تلفزيون الواقع نتاشا رودريغيز تؤكد أن كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد، أقام علاقة غرامية معها لمدة سنتين خلال ارتباطه بشريكته جورجينا رودريغيز.
«الأسرة قبل كل شيء وهي كل شيء»
الشخصية التلفزيونية والعارضة كاتي برايس خلال تأكيدها وقوفها إلى جانب أمها آمي، التي تعاني من مرض التليف الرئوي الذي يصعب الشفاء منه في أغلب الأحوال.
«يتعين أن تكشف الملكة عن سجلاتها المالية»
وزير الخزانة في حكومة الظل البريطانية جون ماكدونيل أثناء تأكيده أن ما كشفت عنه معاملات النخبة المالية يبين أن هناك ثقافة حتى لدى مستشاري الملكة باعتبار التهرب الضريبي والاستثمار في الخارج من الممارسات المقبولة عموما.