«لقد خيب أملنا فقد كان عليه ألا يفعل ذلك»

مسؤول فوج النخبة في سلاح الفرسان الملكي البريطاني ينتقد الأمير هاري لأنه لم يحلق ذقنه، عندما شارك في مراسم يوم ذكرى الشهداء، مرتديا بذة عسكرية دون أن يحلق ذقنه، مخالفا بذلك القوانين المرعية التي تحظر هذا الأمر. ويذكر أن الأمير كان قد أنهى خدمته العسكرية عام 2015.