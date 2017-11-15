«نحن نعلم تماماً ما تفعل ولن تنجح فيه»
رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي خلال اتهامها الرئيس بوتين باستخدام أخبار ملفقة، وعمليات تجسس عبر الشبكة العنكبوتية لزرع بذور الفرقة والخلاف في الغرب.
«إنه الشخص الذي أحب أن أبهره»
نجمة السينما جوليا روبرتس تعترف في لقاء صحافي بأنها كانت فتاة أنانية مزعجة في مستهل حياتها إلا أن هذا تغير تماما بعد التقائها زوجها داني مودر الذي لم تخمد نيران حبها له على الرغم من زواجهما قبل 15 عاما.
«لقد خيب أملنا فقد كان عليه ألا يفعل ذلك»
مسؤول فوج النخبة في سلاح الفرسان الملكي البريطاني ينتقد الأمير هاري لأنه لم يحلق ذقنه، عندما شارك في مراسم يوم ذكرى الشهداء، مرتديا بذة عسكرية دون أن يحلق ذقنه، مخالفا بذلك القوانين المرعية التي تحظر هذا الأمر. ويذكر أن الأمير كان قد أنهى خدمته العسكرية عام 2015.
«أعشق باريس في فصل الخريف»
الممثلة والمخرجة والمنتجة الأميركية درو باريمور عند حضورها حفل توزيع جوائز المرأة لهذه السنة حيث بدت فيه بمظهر متألق جذب اهتمام الحضور.
«أكرهك بدرجة لا حدود لها»
نجمة مسلسل إيميرديل الدرامي سكارليت آرتشر (27 عاما) تنتقد بشدة والدموع في عينيها رجلا غريبا كان قد تحرش بها في قطار الأنفاق عند توجهها للعمل في لندن.