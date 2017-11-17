«ليس هناك أسوأ من التضييق على الرجل، ومنعه من فعل ما يريد»
هذا ما قالته مرة الملكة البريطانية إليزابيث في شبابها عندما ترددت إشاعات كثيرة حول علاقات زوجها الأمير فيليب مع النساء.
«أريد أن أضع كل ما حدث وراء ظهري لأرتاح»
نجم مسلسل «جزيرة الحب» كريس هيوز يكشف أنه مصمم على وضع حد نهائي لخلافه المرير مع العارضة والشخصية التلفزيونية كاتي برايس، التي كان قد ارتبط بعلاقة عاطفية مضطربة معها، وذلك لأنه يريد الآن التركيز على عمله ومستقبله مع الإعلامية أوليفيا أتوود التي ينوي الزواج منها.
«علينا ألا نقبل بهذا أبدا بعد اليوم»
الممثلة جيسيكا تشاستين خلال انتقادها واستنكارها بحدة أباطرة هوليوود، الذين يمارسون التمييز في الأجور بين الممثلين والممثلات، وتعلن أنها لن تشارك في أي فيلم جديد بعد الآن إذا تبين لها أن أجرها سيكون أقل من أجر زميلها الرجل.
«إنه يبدو مثل حلوى الخوخ»
بهذه العبارة وصف الأمير فيليب ابنه الأمير تشارلز بعد ولادته بعملية قيصرية، وفقا لآخر الصور الحميمية التي تنشرها صحيفة الـ «ميل» البريطانية حول زواجه من الملكة إليزابيث قبل 70 سنة.