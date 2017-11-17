«علينا ألا نقبل بهذا أبدا بعد اليوم»

الممثلة جيسيكا تشاستين خلال انتقادها واستنكارها بحدة أباطرة هوليوود، الذين يمارسون التمييز في الأجور بين الممثلين والممثلات، وتعلن أنها لن تشارك في أي فيلم جديد بعد الآن إذا تبين لها أن أجرها سيكون أقل من أجر زميلها الرجل.