الممثلة روز ماكغوان (44 عاما) في حديث عن فضائح هوليوود بعد الكشف عن أنها كانت إحدى ضحايا اعتداءات المنتج هارفي وينشتاين.

«أنا لا أريدهم وهم لا يريدونني. لكنني عملت هناك وشاهدت كل شيء وأعرف ماذا يفعلون ولماذا يتستر الآخرون عليهم بسبب الضعف والجشع وانعدام الأخلاق»

المليونير ومقدم برامج الطبخ التلفزيونية جيمي أوليفر متحدثا عن رغبته في أن يأخذ ابنه إلى المدرسة كل يوم.

«عمري 42 عاما ولدي خمسة أطفال وأحاول أن أكون أبا جيدا... لذلك أفكر في التقاعد من الحياة العامة

النجمة الأميركية ميريل ستريب متحدثة عن تعرضها للضرب في إحدى مراحل حياتها وعن تظاهرها بالموت قبل أن تتوقف الضربات.

«العنف الجنسي موجود في كل مكان.. في الصناعة التي أعمل فيها وفي الأعمال والجامعات والجيش، في كل أنحاء العالم».