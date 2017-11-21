«إنها محظوظة أكثر من أي فتاة أخرى في العالم»

توم ميركل، شقيق الممثلة ميغان ميركل، يكشف كيف أن ورقة يانصيب ربحها والده وضعتها على طريق النجومية، وكيف أن شقيقته محظوظة دوما في حياتها سواء تزوجت الأمير البريطاني هاري كما هو متوقع أم لا.