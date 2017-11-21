«بالنسبة لي هو تعبير عن الحب لا يقدر بثمن»
هذا ما قالته النجمة السينمائية نيكول كيدمان عندما فاجأها زوجها كيث أوربان قائلا: «هذه لنا معا» بعد فوزه بثلاث ميداليات في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية.
«إنها محظوظة أكثر من أي فتاة أخرى في العالم»
توم ميركل، شقيق الممثلة ميغان ميركل، يكشف كيف أن ورقة يانصيب ربحها والده وضعتها على طريق النجومية، وكيف أن شقيقته محظوظة دوما في حياتها سواء تزوجت الأمير البريطاني هاري كما هو متوقع أم لا.
«من الواضح أنه يعيش على كوكب آخر»
معارضو وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند يسخرون من إنكاره خلال مقابلة تلفزيونية عدم وجود بطالة في البلاد بينما تبين الإحصاءات الرسمية أن هناك 1.4 مليون عاطل عن العمل في بريطانيا.
«لم يكن رجلا لطيفا جدا فحسب بل وكان عبقريا أيضا»
المغنية ماريا كاري تنضم لنجمات الموضة مثل فيكتوريا بيكام، مادونا وليدي غاغا في مديح مصمم الأزياء الفرنسي ـ التونسي عز الدين علايا الذي توفي مؤخرا.
«لم يحاول إرضائي بأي شيء»
ريبيكا فاردي، زوجة لاعب كرة القدم جيمي فاردي سابقا، تكشف أن حبيبها الآخر المغني بيتر أندريه كان أسوأ عاشق عرفته في حياتها خلال علاقتها القصيرة به عام 2011.