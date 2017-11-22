«إننا نعيش واحدة من أكثر مراحل التاريخ خطورة»
جو بايدن، نائب الرئيس أوباما سابقا، يتحدث حول الأوضاع الراهنة في العالم، وينتقد الرئيس ترامب لفشله في الاستجابة لتطلعات أبناء الطبقة المتوسطة.
«هي بالفعل ملكة»
تعليق لمجلة «فوربس» الأميركية بعدما احتلت المغنية بيونسيه المرتبة الأولى على قائمة المجلة لأكثر النساء ثراء في عالم الموسيقا للعام 2017.
«كان يتعين أن أدعهم في السجن»
الرئيس ترامب يرد على والد أحد الرياضيين الأميركيين الثلاثة، لاستهزائه بما فعله ترامب، عندما تدخل لدى السلطات الصينية لإطلاق سراح هؤلاء اللاعبين الذين زجت بهم الشرطة في السجن إثر سرقتهم متجرا في بكين.
«يبدو أنها اكتسبت هذه من عادة أبيها القديمة التي تخلى عنها فيما بعد»
ملاحظة عابرة لبعض الصحافيين بعدما شوهدت ماليا، 19 سنة، ابنة الرئيس الأميركي السابق أوباما، تدخن سيجارة في فناء جامعة هارفارد، وتتجاذب أطراف الحديث بانسجام واضح مع أحد زملائها الطلبة.