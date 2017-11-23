«شعرت كأنني تلقيت لطمة شديدة»

النجمة السينمائية جينيفر لورنس، الحائزة على الأوسكار، تصف مدى الضيق الذي أحست به عندما علمت أن صورها، التي تبدو فيها عارية، قد تسربت إلى الشبكة العنكبوتية.